Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Reuters: на юге сектора Газа будет действовать временное прекращение огня

Reuters: на юге сектора Газа будет действовать временное прекращение огня

По данным агентства Reuters, на юге сектора Газа с 9 часов по местному времени (совпадает с московским) действует режим прекращения огня одновременно при функционировании пункта пропуска «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.

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