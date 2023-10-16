Reuters: на юге сектора Газа будет действовать временное прекращение огня

По данным агентства Reuters, на юге сектора Газа с 9 часов по местному времени (совпадает с московским) действует режим прекращения огня одновременно при функционировании пункта пропуска «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.
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