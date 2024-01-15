Юрий Герасименко: «Предложена новая концепция предоставления мер государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов на территории Омской области»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко 10 января 2024 года принял участие в заседании Инвестиционного комитета Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии