NASCAR представила прототип гоночного электромобиля — 1341 л.с. и батарея с СЖО NASC...

NASCAR представила прототип гоночного электромобиля — 1341 л.с. и батарея с СЖОNASCAR продемонстрировала прототип электрического гоночного автомобиля на «Чикагской уличной гонке» (NASCAR Chicago Street Race), подчёркивая готовность к инновациям и экологизации автоспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)