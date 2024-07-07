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NASCAR представила прототип гоночного электромобиля — 1341 л.с. и батарея с СЖО NASC...

NASCAR представила прототип гоночного электромобиля — 1341 л.с. и батарея с СЖО NASC...

NASCAR представила прототип гоночного электромобиля — 1341 л.с. и батарея с СЖОNASCAR продемонстрировала прототип электрического гоночного автомобиля на «Чикагской уличной гонке» (NASCAR Chicago Street Race), подчёркивая готовность к инновациям и экологизации автоспорта.

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