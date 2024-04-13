РИАН: первый вице-премьер Белоусов может лишиться поста в правительстве

Первый вице-премьер Андрей Белоусов может оставить должность и перейти на новую работу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в парламенте, Белоусову прочат председательство в Счетной палате.
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