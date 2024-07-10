Императорский маршрут

Именно так называется ежедневный пригородный поезд из Тюмени в Тобольск. Императорским он назван в честь одноимённого туристического проекта, который охватывает места пребывания царской семьи и проходит через Петербург, Псков, Москву, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск и другие города.