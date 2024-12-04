Окончание. Начало здесь С директором научно-исследовательского института судебных экспертиз «СТЭЛС» Александром Власовым продолжаем беседу о его впечатлениях от общения с Дональдом Трампом: — Как-то в Челябинск, Владимир Васильевич, в очередной раз приехала одна известная в США писательница и журналист, моя знакомая Энн Гаррелс, она одно время была даже заместителем главного редактора газеты «Вашингтон пост», которая, как известно, является рупором ЦРУ.
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