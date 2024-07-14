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Царьград

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Из-за сильных ливней в Челябинске изменили движение транспорта

Из-за сильных ливней в Челябинске изменили движение транспорта

Рассказываем, какие трамваи и троллейбусы 14 июля ходят не там, где обычно.Сильнейший ливень, который обрушился на Челябинск в ночь на 14 июля, внёс корректировки в движение общественного транспорта.

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