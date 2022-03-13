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Запад выстрелил в голову доллару

После начала военной операции по демилитаризации и денацификации Украины на Россию посыпались со всех сторон самые разные санкции и рестрикции ото всех на свете – от Евросоюза, Америки, вообще всех стран Запада, околозапада, незапада, но мечтающих им стать, МОК, федераций всего на свете, выставок кошек и остальной шелупони, которая хочет отметиться, что она выполняет малейшие желания всепланетного сатаниста – американского ВоланДеМорта, да что там – они с восторгом рвутся доказать, что они бОльшие сатанисты, чем он сам.

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