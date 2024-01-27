Американский ОрёлЬ и не заметил, как из его гнезда посыпались яйца

Алексей Горшков

А нас ещё в техасских разборках не обвинили? "К бабке не ходи" - ОБЯЗАТЕЛЬНО обвинят! Мне кажется - они, конечно, "врут,как дышат" - НО(!) не надо ли нам "сказку сделать былью"! Мне кажется,надо усиленно работать по раздроблению противника изнутри! Надо максимально ВСЕ противоречия между недружественными нам странами и внутри этих стран использовать! Я считаю - надо,как и наши ... недруги - не стесняться "взламывать" соперника изнутри, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕГО ВНУТРЕННИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ !!! А их ПРЕДОСТАТОЧНО !!! Допустим - между Украиной и Польшей - и "Львiв" и "Волынская резня"; между той же Польшей и Литвой - из-за виленских земель; между ОПЯТЬ ЖЕ Польшей (она - вообще какой-то "рекордсмен" по неуживчивости с соседями) и Германией насчёт земель бывшей Восточной Пруссии и Восточной Германии;между Англией и Шотландией,СНОВА Англией и Ирландией (после Польши она - "призёр"); Каталонией и Испанией; и т.д.,и т.п.! Есть противоречия между КАЖДОЙ европейской страной и США и В ЦЕЛОМ - между европейцами и американцами... А уж противоречия ВНУТРИ США ... Про техасскую историю я промолчу, но САМА СУДЬБА дарит нам такой подарок,подготовленный нашим предками,а мы этого не только не видим,но и просто ВСЯЧЕСКИ УВОРАЧИВАЕМСЯ от него! По-моему,"чёрное" движение BLM нам можно и нужно использовать в своих целях! Кто боролся за права негров,когда в США "Ку-клус-клан" хозяйничал? СССР ! Кто снял фильм "Максимка"? СССР ! Когда вышел на экраны фильм "Цирк"? ПРИ СССР, причём СТАЛИНСКОМ !!! Кто способствовал развалу системы колониализма - причём созданной ИМЕННО ЗАПАДОМ ? СССР ! Кто во время Гражданской войны в США поддержал северян,в то время как Великобритания и Франция рабовладельческий Юг там поддерживали? Российская империя! Да мы всегда,независимо от строя,за негров вписывались! Дело тут даже не в поддержке разнонаправленных движений,как таковых - надо просто их использовать! Поддерживали же западные страны разновсяческих революционеров и "прогрессивную интеллигенцию" в Российской империи,поздравлявшую японского императора с победой над РОССИЙСКИМ флотом у Цусимы? Это же совершенно не значит,что они их мнение разделяли - им просто БЫЛО ВЫГОДНО использовать антигосударственные силы в России! Надо у них учиться!