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Американский ОрёлЬ и не заметил, как из его гнезда посыпались яйца

Американский ОрёлЬ и не заметил, как из его гнезда посыпались яйца

Американский ОрёлЬ говорит о готовности защитить весь мир, но на деле не может защитить даже собственное гнездо ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Федеральная власть в Штатах не устаёт играть мускулами перед избирателями и регулярно сообщать о своей крутизне всему миру.

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Комментарии
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ГД
Галина Дубровская
Не рой яму соседу, сам попадеж
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14 час.
Игорь
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13 час.
Алексей Горшков
А нас ещё в техасских разборках не обвинили? &quot;К бабке не ходи&quot; - ОБЯЗАТЕЛЬНО обвинят! Мне кажется - они, конечно, &quot;врут,как дышат&quot; - НО(!) не надо ли нам &quot;сказку сделать былью&quot;! Мне кажется,надо усиленно работать по раздроблению противника изнутри! Надо максимально ВСЕ противоречия между недружественными нам странами и внутри этих стран использовать! Я считаю - надо,как и наши ... недруги - не стесняться &quot;взламывать&quot; соперника изнутри, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕГО ВНУТРЕННИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ !!! А их ПРЕДОСТАТОЧНО !!! Допустим - между Украиной и Польшей - и &quot;Львiв&quot; и &quot;Волынская резня&quot;; между той же Польшей и Литвой - из-за виленских земель; между ОПЯТЬ ЖЕ Польшей (она - вообще какой-то &quot;рекордсмен&quot; по неуживчивости с соседями) и Германией насчёт земель бывшей Восточной Пруссии и Восточной Германии;между Англией и Шотландией,СНОВА Англией и Ирландией (после Польши она - &quot;призёр&quot;); Каталонией и Испанией; и т.д.,и т.п.! Есть противоречия между КАЖДОЙ европейской страной и США и В ЦЕЛОМ - между европейцами и американцами... А уж противоречия ВНУТРИ США ... Про техасскую историю я промолчу, но САМА СУДЬБА дарит нам такой подарок,подготовленный нашим предками,а мы этого не только не видим,но и просто ВСЯЧЕСКИ УВОРАЧИВАЕМСЯ от него! По-моему,&quot;чёрное&quot; движение BLM нам можно и нужно использовать в своих целях! Кто боролся за права негров,когда в США &quot;Ку-клус-клан&quot; хозяйничал? СССР ! Кто снял фильм &quot;Максимка&quot;? СССР ! Когда вышел на экраны фильм &quot;Цирк&quot;? ПРИ СССР, причём СТАЛИНСКОМ !!! Кто способствовал развалу системы колониализма - причём созданной ИМЕННО ЗАПАДОМ ? СССР ! Кто во время Гражданской войны в США поддержал северян,в то время как Великобритания и Франция рабовладельческий Юг там поддерживали? Российская империя! Да мы всегда,независимо от строя,за негров вписывались! Дело тут даже не в поддержке разнонаправленных движений,как таковых - надо просто их использовать! Поддерживали же западные страны разновсяческих революционеров и &quot;прогрессивную интеллигенцию&quot; в Российской империи,поздравлявшую японского императора с победой над РОССИЙСКИМ флотом у Цусимы? Это же совершенно не значит,что они их мнение разделяли - им просто БЫЛО ВЫГОДНО использовать антигосударственные силы в России! Надо у них учиться!
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7 час.

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