Названа подходящая вакцина для переболевших COVID-19

Начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов назвал подходящую вакцину от коронавируса для тех, кто уже переболел COVID-19 и хочет привиться, сообщает URA.