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Названа подходящая вакцина для переболевших COVID-19

Названа подходящая вакцина для переболевших COVID-19

Начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов назвал подходящую вакцину от коронавируса для тех, кто уже переболел COVID-19 и хочет привиться, сообщает URA.

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