Стартапы выпустили продукты для поимки людей использующих Cluley

Стартап Cluely, занимающийся разработкой искусственного интеллекта для мошенничества, на прошлой неделе получил широкую огласку благодаря смелым заявлениям о том, что его скрытое в браузере окно «невозможно обнаружить» и его можно использовать для «обмана во всем» - от собеседований до экзаменов.