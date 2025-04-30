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Стартапы выпустили продукты для поимки людей использующих Cluley

Стартапы выпустили продукты для поимки людей использующих Cluley

Стартап Cluely, занимающийся разработкой искусственного интеллекта для мошенничества, на прошлой неделе получил широкую огласку благодаря смелым заявлениям о том, что его скрытое в браузере окно «невозможно обнаружить» и его можно использовать для «обмана во всем» - от собеседований до экзаменов.

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