Шольц ждет подходящего времени для очередных переговоров с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен вновь переговорить с президентом России Владимиром Путиным. С последнего диалога прошло достаточно времени, уточнил глава немецкого правительства.
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