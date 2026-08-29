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Спорт Уик-Энд

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Главный тренер «Зенит» объяснил замену пяти игроков. Будет интересно, если кто-нибудь из них вдруг объявится на следующей неделе в другой команде

Главный тренер «Зенит» объяснил замену пяти игроков. Будет интересно, если кто-нибудь из них вдруг объявится на следующей неделе в другой команде

Обычно в предматчевых интервью тренеры стараются обходиться общими словами. И нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак в этом большой специалист.

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