Раскрыты тайны прошлого: рассекречены сведения о насильственно вывезенных нацистами жителях Ростовской области

В Ростовской области рассекретила списки почти 12 тысяч угнанных в концлагеря дончан.В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ России по Ростовской области обнародовало засекреченные сведения о жителях региона, насильно вывезенных нацистами в концентрационные лагеря.