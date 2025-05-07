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Раскрыты тайны прошлого: рассекречены сведения о насильственно вывезенных нацистами жителях Ростовской области

Раскрыты тайны прошлого: рассекречены сведения о насильственно вывезенных нацистами жителях Ростовской области

В Ростовской области рассекретила списки почти 12 тысяч угнанных в концлагеря дончан.В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ России по Ростовской области обнародовало засекреченные сведения о жителях региона, насильно вывезенных нацистами в концентрационные лагеря.

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