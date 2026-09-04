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Татар-информ

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Артига рассказал, кто в «Рубине» может быть капитаном

Артига рассказал, кто в «Рубине» может быть капитаном

Фото: rubin-kazan.ru В понедельник «Рубин» в рамках седьмого тура РПЛ дома примет «Ахмат».

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