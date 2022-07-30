Миронов связал возможное принятие закона о 13-й пенсии с политической волей

Федеральное агентство новостей Одобрение законопроекта о введении 13-й пенсии зависит только от политической воли, поскольку деньги на реализацию программы есть, заявил в беседе с ТАСС лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.