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Миронов связал возможное принятие закона о 13-й пенсии с политической волей

Миронов связал возможное принятие закона о 13-й пенсии с политической волей

Федеральное агентство новостей Одобрение законопроекта о введении 13-й пенсии зависит только от политической воли, поскольку деньги на реализацию программы есть, заявил в беседе с ТАСС лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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