Котопес недели: возьмите из приюта деликатную собаку Тэффи или трогательную кошку Лайму

Две супер-питомицы ждут своих супер-людей в московских приютах. фото: приют «Пушистый друг»; приют «Печатники»Прежде чем мы расскажем о пушистых героях этой недели, о достопочтенный читатель, позволь поделиться радостной новостью.
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