Петербургские школьники создали робота-стюарда

Он нужен для обслуживания пассажиров в высокоскоростных поездах Ученики школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с коллегой из Петербурга разработали робота-стюарда для обслуживания в высокоскоростных поездах, сообщили в пресс-службе вуза.
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