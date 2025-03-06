Петербургские школьники создали робота-стюарда

Он нужен для обслуживания пассажиров в высокоскоростных поездах Ученики школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с коллегой из Петербурга разработали робота-стюарда для обслуживания в высокоскоростных поездах, сообщили в пресс-службе вуза.