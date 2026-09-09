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Аргументы и Факты

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Норвежские СМИ пришли в ярость из-за хамства Зеленского на похоронах короля

Норвежские СМИ пришли в ярость из-за хамства Зеленского на похоронах короля

Визит Владимира Зеленского в Осло, в ходе которого он обсуждал с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре вопросы военной поддержки, выглядел неуместно на фоне похорон короля Харальда V.

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