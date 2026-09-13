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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов о руке Бабкина в матче с «Зенитом»: «Мяч в нее попал от земли. Полная ерунда, а не пенальти»

Защитник «Локомотива»  Евгений Морозов считает, что арбитр Никита Новиков правильно не назначил пенальти в пользу « Зенита » в начале матча 8-го тура  Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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