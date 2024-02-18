Группировка "Центр" уничтожила на Краснолиманском направлении 15 беспилотников ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявил, что российские военные уничтожили на Краснолиманском направлении 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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