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Серийный маньяк Масалимов будет освобожден в конце декабря

Серийный маньяк Масалимов будет освобожден в конце декабря

В 1992 году мужчина был приговорен к смертной казни.Серийный убийца Анвар Масалимов будет освобожден в конце декабря.

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