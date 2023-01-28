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НБА – о статистике Джарена Джексона: «Аудиторы проверяют статистику, все эпизоды были рассчитаны верно»

Старший вице-президент НБА по коммуникациям Тим Фрэнк опроверг предположение пользователя портала Reddit о том, что статистик «Мемфиса» намеренно завышает оборонительные показатели Джарена Джексона в домашних матчах команды.

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