СМИ: Минстрой разработал законопроект для обеления рынка аренды

В Минстрое России разработали законопроект о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), согласно которой арендодатели должны в обязательном порядке регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест.
В Минстрое России разработали законопроект о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), согласно которой арендодатели должны в обязательном порядке регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест.
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