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Экс-инженер «Ф-1» Кукерелья сравнил Алонсо с Месси: «Продлить ли контракт? Я бы ответил: «Ты тупой или что?»

В конце следующего года истечет контракт Фернандо Алонсо с «Астон Мартин». Тони Кукерелья, работавший инженером в «Феррари» и техническим директором в «ХРТ», не сомневается, что двукратный чемпион останется ценным активом и после 43 лет.

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