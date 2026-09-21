Кремль назвал критической ситуацию в Алешках. «Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей»

В Кремле назвали критической ситуацию в Алешках Херсонской областиАавтомобиль с гуманитарной помощью после атаки дронов ВСУTelegram-канал «Владимир Сальдо» В Алешках Херсонской области сложилась критическая ситуация.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АК «Охота на вернувш...
- «Охота на вернувш...
- НЗ «Охота на вернувш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым