Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кремль назвал критической ситуацию в Алешках. «Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей»

Кремль назвал критической ситуацию в Алешках. «Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей»

В Кремле назвали критической ситуацию в Алешках Херсонской областиАавтомобиль с гуманитарной помощью после атаки дронов ВСУTelegram-канал «Владимир Сальдо» В Алешках Херсонской области сложилась критическая ситуация.

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