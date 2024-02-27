«Это серьёзный арсенал»: военный эксперт — о найденном складе оружия на севере Петербурга

Таких запасов хватило бы для заказных убийств и террористических актов. Склад со снайперскими винтовками, пистолетами, револьверами, гранатами, автоматами и патронами, обнаруженный в гаражном кооперативе на севере Петербурга, можно назвать серьёзным арсеналом.