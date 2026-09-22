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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Соболев, если не будет выпендриваться, может принести пользу. Он неплохо показал себя, потом опять стал дурить. Наверное, считает себя великим футболистом». Пономарев о форварде

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возвращении в сборную России нападающего « Зенита » Александра Соболева .

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