Двоих жителей ДНР предостерегли от работы со спецслужбами Украины

В ходе проведения совместных мероприятий органов военной контрразведки Южного и Восточного военных округов двум жителям Донецкой Народной Республики были вынесены предостережения о недопустимости сотрудничества со спецслужбами Украины.
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