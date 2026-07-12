Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 мемов, после которых чат с друзьями станет заметно активнее

15 мемов, после которых чат с друзьями станет заметно активнее

Иногда достаточно одного удачного мема, чтобы оживить даже самый молчаливый чат. Кто-то ответит смеющимся смайликом, кто-то вспомнит похожую историю, а кто-то сразу отправит в ответ еще десяток смешных картинок.

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