15 мемов, после которых чат с друзьями станет заметно активнее

Иногда достаточно одного удачного мема, чтобы оживить даже самый молчаливый чат. Кто-то ответит смеющимся смайликом, кто-то вспомнит похожую историю, а кто-то сразу отправит в ответ еще десяток смешных картинок.
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