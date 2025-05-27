Семак сообщил, что поздравил Мусаева с победой «Краснодара»

«Зенит» уступил титул «быкам» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак посчитал необходимым поздравить Мурада Мусаева с победой в РПЛ как тренера, чья команда соперничала с сине-бело-голубыми на протяжении всего сезона и сумела добиться успеха, пишет «Спорт-Экспресс».