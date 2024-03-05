Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Не так давно, несколько дней назад, на Питер совершено террористическое нападение, прилетел БПЛА и повредил жилой дом...А как они долетаю...
  • Boris Borisov
    Да пускай переименовывают сколько хотят. Это уже не на долго .....Улице Никополя да...
  • Олег Самойлов
    А этот БПЛА хоть одна РЛС видит, если у него коэффициент отражения 0.000х?А как они долетаю...

Улице Никополя дали имя награждённого лично Гитлером нациста

Улице Никополя дали имя награждённого лично Гитлером нациста

Горсовет Никополя переименовал улицу Павлоградскую в честь фашиста, исполнителя карательных акций против мирного населения, командира 31-го батальона шуцманшафт СД, руководителя коллаборационистских подразделений в составе Вермахта и дивизии СС «Галиция» Петра Дяченко.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
Как это&quot; скончался и не понёс наказания&quot; Во всех статьях пишут что &quot;Расплата ждёт всех преступников ,особенно военных&quot;.
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15 час.
ИП
Игорь Петров
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12 час.
Boris Borisov
Да пускай переименовывают сколько хотят. Это уже не на долго .....
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1 час.

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