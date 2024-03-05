Горсовет Никополя переименовал улицу Павлоградскую в честь фашиста, исполнителя карательных акций против мирного населения, командира 31-го батальона шуцманшафт СД, руководителя коллаборационистских подразделений в составе Вермахта и дивизии СС «Галиция» Петра Дяченко.
Улице Никополя дали имя награждённого лично Гитлером нациста
Комментарии
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Гоша Веверсис
Как это" скончался и не понёс наказания" Во всех статьях пишут что "Расплата ждёт всех преступников ,особенно военных".
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15 час.
ИП
Игорь Петров
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12 час.
Boris Borisov
Да пускай переименовывают сколько хотят. Это уже не на долго .....
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1 час.
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