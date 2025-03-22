Маск пообещал подать в суд на бывшего конгрессмена

В суд на Джамаала Боумена после того, как бывший член палаты представителей США назвал его «нацистом» и «вором» на телеканале CNN, пообещал подать бизнесмен Илон Маск, о чем он сообщил 22 марта в соцсети X.
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