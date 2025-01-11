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В автосервисе объяснили, почему двигатели Kia и Hyundai признали самыми ненадежными

В автосервисе объяснили, почему двигатели Kia и Hyundai признали самыми ненадежными

Американский портал Jalopnik провел масштабное исследование, чтобы определить, какие моторы современных автомобилей вызывают больше всего нареканий.

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Комментарии
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Афонин Андрей
Двигатель Hyundai G6BA, 2,7 литра, атмосферник: пробег 444000, возраст автомобиля 19 лет. Кроме замены расходников - ремней и шкивов ГРМ,  свечей зажигания, иных ремонтов двигателя не было. Расхода масла, превышающего нормы нет, выхлоп нормального цвета, но это не показатель при работе катализаторов, которые также не менялись.  Можно ли этот двигатель назват ненадёжным? Автомобиль Hyundai Tucson, 2005 года выпуска, один владелец.
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