“Он захочет приносить пользу”, – Владимир Машков о возвращении Михаила Ефремова на сцену

Михаил Машков надеется, что Михаил Ефремов сможет продолжить карьеру. Глава Союза театральных деятелей Владимир Машков прокомментировал освобождение актера Михаила Ефремова, который получил право на условно-досрочное освобождение (УДО) после судебного решения Алексеевского районного суда в Белгородской области.
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