WSJ: Маск хочет перераспределить деньги НАСА для полета людей на Марс

Предприниматель, миллиардер, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск работает над пересмотром программ и расходов космического агентства НАСА, чтобы перераспределить его ресурсы на реализацию полета людей на Марс.
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