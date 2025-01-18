Немецкий генерал Фройдинг заявил о росте военного потенциала российской армии

Несмотря на боевые действия на Украине, военный потенциал России продолжает расти. Об этом сообщил генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при минобороны Германии.
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