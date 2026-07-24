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Аргументы и Факты

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Ученые выяснили причину коллапса цивилизаций Бронзового века

Ученые выяснили причину коллапса цивилизаций Бронзового века

Шведские климатологи пришли к заключению, что так называемая катастрофа Бронзового века, период массового коллапса цивилизаций античности в XII веке до нашей эры, была вызвана изменениями орбитальных параметров Земли, которые привели к засушливости на территории Леванта и Балкан.

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