Ученые выяснили причину коллапса цивилизаций Бронзового века

Шведские климатологи пришли к заключению, что так называемая катастрофа Бронзового века, период массового коллапса цивилизаций античности в XII веке до нашей эры, была вызвана изменениями орбитальных параметров Земли, которые привели к засушливости на территории Леванта и Балкан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии