Ранний криптоинвестор Роджер Вер в своей новой книге: «Биткоин оказался захвачен группой инсайдеров»

В своей новой книге под названием "Угон биткоина: скрытая история BTC" поклонник Bitcoin Cash и криптовалютных технологий Роджер Вер высказал мнение о том, что биткоин стал жертвой вмешательства инсайдеров, что привело к изменению его исходной философии.
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