Будущие выпускники НСХК получили консультации по трудоустройству На «Ярмарку вакансий» в колледж были приглашены представители «Центра занятости населения», МКУ «Образование» и ООО «Гелио-Пакс-Агро».
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Будущие выпускники НСХК получили консультации по трудоустройству На «Ярмарку вакансий» в колледж были приглашены представители «Центра занятости населения», МКУ «Образование» и ООО «Гелио-Пакс-Агро».