Легендарный Jeep Wrangler появился в продаже в России: сколько за него просят?

Американские рамные внедорожники вновь пробиваются на российский рынок. Очередным таким гостем стал – рестайлинговые автомобили четвертого поколения завозят по альтернативным схемам, причем и с бензиновым мотором, и в виде подзаряжаемого гибрида.
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