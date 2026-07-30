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Россияне массово меняют Samsung: названы самые популярные смартфоны, сдаваемые в трейд-ин в «М.Видео»

Россияне массово меняют Samsung: названы самые популярные смартфоны, сдаваемые в трейд-ин в «М.Видео»

Samsung лидирует с большим отрывом, а самым востребованным устройством для обмена стал Galaxy A51«М.Видео» подвела итоги программы трейд-ин за первое полугодие 2026 года и назвала смартфоны, которые россияне чаще всего сдавали при покупке новых устройств.

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