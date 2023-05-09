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Главы МВД России и Киргизии договорились об информационном взаимодействии

Межправительственное соглашение об информационном взаимодействии в правоохранительной сфере было подписано по результатам встречи главы МВД России Владимира Колокольцева с коллегой из Киргизии Уланом Ниязбековым, сообщает пресс-служба МВД РФ.

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