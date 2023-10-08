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300 фактов о Екатеринбурге. «Бажовская» – станция-призрак

300 фактов о Екатеринбурге. «Бажовская» – станция-призрак

Факт № 261. Строительство станции метро «Бажовская» началось в 1992 году. Выход из метрополитена должен был находиться на пересечении улиц 8 Марта и Большакова – там располагались строительная площадка и вертикальная шахта для изъятия грунта.

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