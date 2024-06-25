Полицейские и общественники в Подмосковье в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» провели беседу в детском лагере

Сотрудники МУ МВД России «Раменское» совместно с представителем Общественного совета Еленой Яковлевой в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» провели профилактическую беседу с детьми, отдыхающими в лагере дневного пребывания.
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