Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Стране нужен министр-герой: Кого назначит Путин заведовать спортом России

Стране нужен министр-герой: Кого назначит Путин заведовать спортом России

Роман Костомаров может стать министром спорта России, сообщают источники из числа экспертов Администрации президента.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
ВОт чего не надо - того не надо. Костомарова &quot;распиарили&quot;, как человека, борющегося с ситуацией. Он побеждает, хотя и трудно ему. НО ТОЛЬКО НЕ СПОРТОМ РУКОВОДИТЬ.
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2 час.
вл
валерий лисицын
Из этих трёх кандидатур не подходит не одна. Винер стара , Костомаров тоже не министр хоть и мужественный человек. Канделаки тут вообще не к месту. Нужен  волевой, умный и не старый человек. Ну и конечно с опытом работы в спорте.
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54 мин.
Щ
Щ
Круто! котировка Газпром = рейтинг Президента! Россия сила! запретить ММ проливать Газпром!
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48 мин.

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