Роман Костомаров может стать министром спорта России, сообщают источники из числа экспертов Администрации президента.
Стране нужен министр-герой: Кого назначит Путин заведовать спортом России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Gennady Sokolovsky
ВОт чего не надо - того не надо. Костомарова "распиарили", как человека, борющегося с ситуацией. Он побеждает, хотя и трудно ему. НО ТОЛЬКО НЕ СПОРТОМ РУКОВОДИТЬ.
Ответить
2 час.
вл
валерий лисицын
Из этих трёх кандидатур не подходит не одна. Винер стара , Костомаров тоже не министр хоть и мужественный человек. Канделаки тут вообще не к месту. Нужен волевой, умный и не старый человек. Ну и конечно с опытом работы в спорте.
Ответить
54 мин.
Щ
Щ
Круто! котировка Газпром = рейтинг Президента! Россия сила! запретить ММ проливать Газпром!
Ответить
48 мин.
Свежие комментарии