Стране нужен министр-герой: Кого назначит Путин заведовать спортом России

ВОт чего не надо - того не надо. Костомарова "распиарили", как человека, борющегося с ситуацией. Он побеждает, хотя и трудно ему. НО ТОЛЬКО НЕ СПОРТОМ РУКОВОДИТЬ.

вл

валерий лисицын

Из этих трёх кандидатур не подходит не одна. Винер стара , Костомаров тоже не министр хоть и мужественный человек. Канделаки тут вообще не к месту. Нужен волевой, умный и не старый человек. Ну и конечно с опытом работы в спорте.