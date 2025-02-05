В ЛНР рассказали о наступлении российских войск на сватовско-кременском направлении

Российские войска в ходе успешных боевых действий продвинулись в районе Тернов и Ивановки. О наступлении ВС России на сватовско-кременском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.