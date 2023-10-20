Израиль принял решение изменить свой план по наземной операции в секторе Газа

Израиль решил внести ряд изменений в свой план по проведению наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg, отметив, что государство находится под сильным влиянием Соединенных Штатов Америки (США).
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