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Россия выразила обеспокоенность перспективой милитаризации Гренландии

Россия выразила обеспокоенность перспективой милитаризации Гренландии

Директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Артём Студенников выразил обеспокоенность по поводу возможной дальнейшей милитаризации Гренландии и использования её в качестве инструмента для создания угроз безопасности России, пишет РИА Новости.

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