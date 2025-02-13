Россия выразила обеспокоенность перспективой милитаризации Гренландии

Директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Артём Студенников выразил обеспокоенность по поводу возможной дальнейшей милитаризации Гренландии и использования её в качестве инструмента для создания угроз безопасности России, пишет РИА Новости.
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