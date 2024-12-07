У берегов Норвегии на мель встало судно с ракетами NASAMS

В Норвегии село на мель судно с ракетами ПВО NASAMS для Польши В проливе Кармсунн у норвежского побережья на мель встало судно Finlandia Seaways, перевозившее ракеты для систем ПВО NASAMS в Польшу, сообщает издание Forsvarets Forum.
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